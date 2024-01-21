صور.. اعتراض سفينتين تهربان المخدرات في المحيط الهادئ

اعترضت كولومبيا والإكوادور سفينتين نصف غواصتين تهربان المخدرات محمّلتين بأطنان من الممنوعات قبالة سواحلهما المطلّة على المحيط الهادئ، وفق ما أعلن مسؤولون.

المهربون وحمولتهم في قبضة كولومبيا

وأعلنت القوات البحرية لكولومبيا، اليوم الأحد، أنها ضبطت سفينة لتهريب المخدرات يبلغ طولها نحو 15 متراً بالقرب من ميناء «بوينافينتورا»، واعتقلت ثلاثة أشخاص كانوا على متنها.

المخدرات المضبوطة

كذلك أعلنت البحرية أنها عثرت على 795 كيلوغراماً من الكوكايين.

وكانت القوات المسلّحة الإكوادورية قد أعلنت، أمس السبت، أنها اعترضت سفينة من النوع نفسه محمّلة بنحو ثلاثة أطنان من الكوكايين، وألقت القبض على ثلاثة كولومبيين كانوا على متنها.