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إندونيسيا تحذر السكان من فيضانات ساحلية

منتجع سياحي في إندونيسيا (أرشيفية)
22 يناير 2024 01:10

جاكرتا (وكالات)

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طلبت وكالة التخفيف من آثار الكوارث في جاكرتا من السكان في المنطقة الشمالية أو الساحل بجاكرتا، بتوخي الحذر من حدوث فيضانات ساحلية، اعتباراً من 27 من الشهر الجاري. وقال رئيس الوكالة، اسناوا آجي، في بيان أمس «تحذر محطة الأرصاد الجوية البحرية، التابعة لوكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفزياء، في منطقة (تانجونج بريوك) من احتمال حدوث فيضانات ساحلية في الفترة من 21 حتى 27 يناير 2024»، حسب وكالة «انتار نيوز» الإندونيسية للأنباء أمس. 
وحثت الوكالة السكان على مراقبة أحدث المعلومات حول أمواج البحر. 
وكانت إندونيسيا قد أعلنت عن خطط لبناء جدار بحري، في أحدث الإجراءات التي تهدف إلى منع عاصمتها جاكرتا من الغرق بمعدل أسرع.

إندونيسيا
الفيضانات
جاكرتا
الأرصاد الجوية
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