فقدان مهاجرين قبالة سواحل اليونان بعد انقلاب زورق

أثينا (وكالات)

انقلب قارب لاجئين يقل أكثر من 20 شخصاً، في بحر إيجه. وذكرت «الإذاعة اليونانية»، أمس، نقلاً عن خفر السواحل أن 4 أشخاص على الأقل في عداد المفقودين، منذ أمس الأول. وكان القارب المطاطي قد انطلق من تركيا وانقلب، قبالة سواحل جزيرة «فارماكونيسي».

وذكرت الإذاعة اليونانية أن عملية البحث عن المفقودين كانت صعبة للغاية بسبب الرياح القوية، على الرغم من أن حوالي 20 شخصاً على متن القارب المنقلب، تمكنوا من الوصول إلى الساحل بأنفسهم.

وفي جنوب جزيرة «كريت» في البحر المتوسط، أنقذت أطقم السفن المارة وخفر السواحل 149 مهاجراً في الساعات الـ48 الماضية.

وذكر خفر السواحل أنه تم اعتقال شخصين يشتبه بأنهما من المهربين.

وطبقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد 710 مهاجرين أرواحهم، أو مازالوا مفقودين في شرق البحر المتوسط، العام الماضي، أي ضعف عدد القتلى عن العام السابق.