بريطانيا تعتزم تحديث نظام الدفاع الصاروخي للبحرية بالبحر الأحمر

لندن (وكالات)

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، أمس، أنها ستنفق 405 ملايين جنيه استرليني «514 مليون دولار» لتحديث نظام صاروخي تستخدمه البحرية الملكية الآن لإسقاط طائرات مسيرة معادية فوق البحر الأحمر.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان أنه سيتم تحديث نظام الدفاع الجوي «سي فايبر» بصواريخ مزودة برأس حربي جديد وبرمجيات تمكنه من مواجهة تهديدات الصواريخ الباليستية. وقالت وزارة الدفاع، إن العقود أرسيت على الوحدة البريطانية لشركة «إم.بي.دي.إيه»، وهي مشروع مشترك لصناعة الصواريخ تملكه شركات إيرباص و«بي.إيه.إي سيستمز» وليوناردو.

وقال وزير الدفاع جرانت شابس في البيان «من الضروري أن نتكيف للحفاظ على سلامة المملكة المتحدة وحلفائنا وشركائنا». وأضاف «كانت منظومة سي فايبر في طليعة هذا الأمر، كونها السلاح المفضل للبحرية في أول عملية إسقاط لتهديد جوي منذ أكثر من 30 عاماً».