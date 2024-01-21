الإثنين 22 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بريطانيا تعتزم تحديث نظام الدفاع الصاروخي للبحرية بالبحر الأحمر

أرشيفية
22 يناير 2024 01:10

لندن (وكالات)  

أخبار ذات صلة
تأكيد عربي ودولي على حل الدولتين ووقف إطلاق النار في غزة
الصين تدعو إلى وضع حد لـ«مضايقة» السفن المدنية في البحر الأحمر

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، أمس، أنها ستنفق 405 ملايين جنيه استرليني «514 مليون دولار» لتحديث نظام صاروخي تستخدمه البحرية الملكية الآن لإسقاط طائرات مسيرة معادية فوق البحر الأحمر.
وذكرت وزارة الدفاع في بيان أنه سيتم تحديث نظام الدفاع الجوي «سي فايبر» بصواريخ مزودة برأس حربي جديد وبرمجيات تمكنه من مواجهة تهديدات الصواريخ الباليستية. وقالت وزارة الدفاع، إن العقود أرسيت على الوحدة البريطانية لشركة «إم.بي.دي.إيه»، وهي مشروع مشترك لصناعة الصواريخ تملكه شركات إيرباص و«بي.إيه.إي سيستمز» وليوناردو.
وقال وزير الدفاع جرانت شابس في البيان «من الضروري أن نتكيف للحفاظ على سلامة المملكة المتحدة وحلفائنا وشركائنا». وأضاف «كانت منظومة سي فايبر في طليعة هذا الأمر، كونها السلاح المفضل للبحرية في أول عملية إسقاط لتهديد جوي منذ أكثر من 30 عاماً».

البحر الأحمر
بريطانيا
المملكة المتحدة
آخر الأخبار
ملخص جايكو خلال عام 2023: قوى الابتكار وراء إعادة تشكيل سوق مركبات الطرق الوعرة
اقتصاد
ملخص جايكو خلال عام 2023: قوى الابتكار وراء إعادة تشكيل سوق مركبات الطرق الوعرة
19 يناير 2024
الإمارات نجحت في تنفيذ إحدى أكبر عمليات تبادل الأسرى بين الجانبين الروسي والأوكراني منذ بداية الأزمة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الإمارات.. نجاحات دبلوماسية كبيرة في الأزمة الأوكرانية
اليوم 01:12
تصاعد أعمدة الدخان في مدينة خان يونس جراء القصف الإسرائيلي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تأكيد عربي ودولي على حل الدولتين ووقف إطلاق النار في غزة
اليوم 01:11
الإمارات: أهمية وجود رؤية برلمانية عربية لحل أزمات المنطقة
الأخبار العالمية
الإمارات: أهمية وجود رؤية برلمانية عربية لحل أزمات المنطقة
اليوم 01:11
امرأة نازحة في مخيم مؤقت بمدينة رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: النساء والأطفال أبرز ضحايا الحرب في غزة
اليوم 01:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©