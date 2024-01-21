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نجاة 4 بتحطم طائرة روسية في أفغانستان

الشرطة الأفغانية تلقت بلاغات عن تحطم طائرة في منطقة جبلية (أرشيفية)
22 يناير 2024 01:10

كابول (وكالات) 

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نجاة ركاب بأعجوبة من تحطم طائرة في أفغانستان

أعلنت هيئة مراقبة الطيران الروسية «روسافياتسيا»، أمس أن 4 أشخاص نجوا من حادث تحطم طائرة في شمال أفغانستان كانت متجهة إلى روسيا، ويجري الآن التأكد من مصير اثنين آخرين كانا على متن الطائرة. وقال المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد إن قائد الطائرة كان من بين الناجين الأربعة، مضيفاً في بيان أن فريق التحقيق يواصل جهوده للبحث عن الفردين الباقيين وتقديم المساعدة لهما. وقالت «روسافياتسيا» في وقت سابق أمس، إن طائرة مسجلة في روسيا يعتقد أن على متنها ستة أشخاص اختفت من على شاشات الرادار فوق أفغانستان الليلة الماضية، وذلك بعدما ذكرت الشرطة الأفغانية أنها تلقت تقارير عن حادث تحطم طائرة. وذكرت سلطات الطيران الروسية في بيان أن الطائرة مستأجرة للقيام برحلة إسعاف، وكانت متجهة إلى موسكو قادمة من مطار يوتاباو في باتايا بتايلاند عبر الهند وأوزبكستان، وهي من طراز داسو فالكون 10 فرنسية الصنع عام 1978.
ونقل موقع شوت الإخباري الروسي عن مصدر لم يسمه قوله إن الطيار أرسل تحذيراً من نقص في الوقود قبل نحو 25 دقيقة من اختفاء الطائرة من على شاشات الرادار وقال إنه سيحاول الهبوط في مطار في طاجيكستان.
وأضاف الموقع أن الطيار أبلغ بعد ذلك عن توقف محرك بالطائرة ثم توقف الآخر.
وقالت لجنة التحقيق الروسية إنها فتحت قضية جنائية لمعرفة ما إذا كانت قواعد السلامة قد تمت مخالفتها في تلك الواقعة.
وقالت وزارة الطيران في الحكومة الأفغانية على منصة «إكس» إن المسار المخطط سلفاً للطائرة لم يكن يشمل العبور فوق المجال الجوي الأفغاني، وإن ذلك «جاء على الأرجح بسبب مشكلات فنية» أجبرت الطائرة على التحول عن مسارها المحدد.
وأضاف البيان أن فريقا فنيا من الوزارة يحقق في الأمر. وقال متحدث باسم شرطة إقليم بدخشان في شمال أفغانستان في وقت سابق أمس، إن الشرطة تلقت بلاغات عن تحطم طائرة في منطقة نائية وجبلية من الإقليم.  

أفغانستان
روسيا
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