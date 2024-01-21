الصومال.. تنفيذ عمليات عسكرية ضد الإرهاب غرب البلاد

مقديشو (الاتحاد)

نفذ الجيش الصومالي، في وقت متأخر، أمس الأول، عمليات عسكرية ضد حركة «الشباب» الإرهابية في قرى تابعة لمحافظة بكول بولاية جنوب الغرب الإقليمية. وخلال هذه العملية التي نفذتها الفرقة 47 من الكتبية الثامنة للجيش الصومالي، تم طرد العناصر الإرهابية من القرى المجاورة لضواحي إقليم بكول، كما نجح الجيش في تدمير مواقع منسوبة للإرهابيين.

وتمكنت القوات المسلحة من تأمين القرى التي تم تحريرها من الإرهابيين.

جدير بالذكر، أن القوات المسلحة بالتعاون مع القوات المحلية والشركاء الدوليين تواصل ملاحقة فلول مليشيات «الشباب» الإرهابية بجنوب ووسط البلاد. وأمس الأول، أعلن الجيش الصومالي مقتل سبعة من عناصر حركة «الشباب» الإرهابية بينهم ثلاثة من كبار قادتها الميدانيين.

وذكرت المصادر أن الجيش الصومالي «نفذ بالتعاون مع الشركاء الدوليين عملية مخططة في الحدود الفاصلة بين إقليمي هيران وشبيلي الوسطى في ولاية هيرشبيلي» وأسفرت العملية عن مقتل 7 من عناصر حركة الشباب بينهم 3 من القادة.