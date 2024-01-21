الإثنين 22 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الجامعة» تطالب مجدداً بإيصال المساعدات إلى غزة بشكل مستدام

أرشيفية
22 يناير 2024 01:11

القاهرة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
تأكيد عربي ودولي على حل الدولتين ووقف إطلاق النار في غزة
الإمارات: أهمية وجود رؤية برلمانية عربية لحل أزمات المنطقة

طالبت جامعة الدول العربية، أمس، مجدداً بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل مستدام ووقف الحرب على الشعب الفلسطيني في القطاع والضفة الغربية.
وقالت الأمانة العامة للجامعة في بيان: إن «الأمين المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة الدكتور سعيد أبو علي التقى بنائب وزير الخارجية والتجارة الأسترالية كريغ ماكلاتشان لبحث الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة».
وأضافت أن «مباحثات اللقاء تركزت على استعراض جهود الجانبين العربي والأسترالي لوقف الحرب على غزة وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية اللازمة كماً ونوعاً من دون توقف لتلبية احتياجات أهالي القطاع».
وذكرت الأمانة أن المناقشات تمحورت أيضاً حول استعراض الأوضاع بالضفة الغربية وتصاعد الانتهاكات واعتداءات المستوطنين.
وأكدت «أهمية فتح أفق سياسي يفضي إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق رؤية حل الدولتين استناداً إلى مقررات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية».

جامعة الدول العربية
غزة
فلسطين
إسرائيل
آخر الأخبار
ملخص جايكو خلال عام 2023: قوى الابتكار وراء إعادة تشكيل سوق مركبات الطرق الوعرة
اقتصاد
ملخص جايكو خلال عام 2023: قوى الابتكار وراء إعادة تشكيل سوق مركبات الطرق الوعرة
19 يناير 2024
الإمارات نجحت في تنفيذ إحدى أكبر عمليات تبادل الأسرى بين الجانبين الروسي والأوكراني منذ بداية الأزمة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الإمارات.. نجاحات دبلوماسية كبيرة في الأزمة الأوكرانية
اليوم 01:12
تصاعد أعمدة الدخان في مدينة خان يونس جراء القصف الإسرائيلي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تأكيد عربي ودولي على حل الدولتين ووقف إطلاق النار في غزة
اليوم 01:11
الإمارات: أهمية وجود رؤية برلمانية عربية لحل أزمات المنطقة
الأخبار العالمية
الإمارات: أهمية وجود رؤية برلمانية عربية لحل أزمات المنطقة
اليوم 01:11
امرأة نازحة في مخيم مؤقت بمدينة رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: النساء والأطفال أبرز ضحايا الحرب في غزة
اليوم 01:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©