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تأهب في لينينجراد تحسباً لهجمات بطائرات مسيرة

رجال إطفاء يقاومون حريقا نجم عن قصف مجمع "أوست-لوجا" النفطي في لينينجراد
22 يناير 2024 00:35

أعلنت منطقة لينينجراد الروسية حالة التأهب القصوى في منشآتها الرئيسية بعد تعطل محطة لتصدير الوقود، الأحد، بسبب حريق ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أنه نتيجة لهجوم بطائرة مسيرة أوكرانية.
وقالت إدارة المنطقة، على تطبيق «تلغرام»: «إعلان حالة التأهب القصوى في مرافق البنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء منطقة لينينجراد».
وأضافت «تلقت الوحدات الأمنية ووكالات إنفاذ القانون أوامر بتدمير أي طائرات مسيرة لدى رصدها في المناطق المجاورة».
ونقلت وكالة إنترفاكس أوكرانيا للأنباء، عن مصادر لم تذكرها بالاسم، قولها إن الحريق في مجمع «أوست-لوجا» الواقع على خليج فنلندا على بعد نحو 170 كيلومتراً غربي مدينة سان بطرسبرج كان نتيجة عملية خاصة نفذتها أجهزة الأمن الأوكرانية.

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المصدر: وكالات
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