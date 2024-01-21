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ديسانتيس ينسحب من سباق الرئاسة ويدعم ترامب

رون ديسانتيس، حاكم فلوريدا يعلن انسحابه من السباق الرئاسي
22 يناير 2024 01:01

انسحب حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، الأحد، من سباق الترشّح لرئاسة الولايات المتحدة عن الحزب الجمهوري، وأعلن أنه سيدعم متصدّر السباق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
وأعلن ديسانتيس تعليق حملته الانتخابية.
وفي فيديو، نشره على منصة "إكس"، تويتر سابقا، قال ديسانتيس، الذي حل ثانيا الأسبوع الماضي في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين في ولاية آيوا بعد ترامب، إنه لا يمكنه "الطلب من مناصرينا أن يتطوّعوا بوقتهم ويتبّرعوا بمواردهم إن لم يكن لدينا سبيل واضح للنصر. بالتالي، أعلّق اليوم حملتي".
وأضاف "من الواضح في رأيي أن غالبية الناخبين الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية يريدون إعطاء فرصة أخرى لدونالد ترامب".
وتابع حاكم فلوريدا (45 عاما) "كانت لي خلافات مع دونالد ترامب، كما في شأن فيروس كورونا".
ونال ديسانتيس 21 في المئة من الأصوات في ولاية آيوا، في حين حصد الرئيس السابق 51 في المئة من الأصوات.
يأتي إعلان حاكم فلوريدا تعليق حملته قبل يومين من الانتخابات التمهيدية للجمهوريين في ولاية نيوهامشير.

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المصدر: وكالات
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الانتخابات الرئاسية الأميركية
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