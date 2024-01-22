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انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل مع اجتياح العاصفة إيشا لأيرلندا

انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل مع اجتياح العاصفة إيشا لأيرلندا
22 يناير 2024 07:31

انقطعت الكهرباء عن آلاف المنازل وتعطلت الحركة في المطار بأيرلندا، الأحد، بعد أن اجتاحت الرياح المدمرة للعاصفة إيشا جزيرة أيرلندا.
وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن السلطات حثت المواطنين على الاستجابة للتحذيرات من الرياح وطلب منهم عدم القيام برحلات غير ضرورية مع بدء التحذيرات من الرياح الشديدة مساء الأحد.


وقال مكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة إن إعصاراً يمكن أن يضرب الأجزاء الغربية من المملكة المتحدة بعد أن قالت منظمة "تورو" البحثية إن أيرلندا وأيرلندا الشمالية وأجزاء من اسكتلندا وشمال إنجلترا هي مناطق "مراقبة مداهمة الإعصار". 
يشار إلى أنه قد تم إصدار تحذيرات من الرياح من الدرجة الحمراء في مقاطعات دونيجال وجالواي ومايو، بينما دخلت تحذيرات الدرجة البرتقالية البرتقالية-العنبرية حيز التنفيذ لجميع المقاطعات الأخرى في الجزيرة مساء الأحد. 

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وقالت هيئة الأرصاد الجوية الأيرلندية إنه من المتوقع هبوب رياح "قوية للغاية" و"عواصف مدمرة" في مناطق التحذير الحمراء، خاصة على طول المناطق الساحلية والمكشوفة. وقال مطار دبلن إن العاصفة تشكل "تحدياً كبيراً" لعمليات الرحلات الجوية، وحتى الساعة السابعة مساء، ألغت شركات الطيران 114 رحلة - 58 قادمة و56 مغادرة - مع تحويل 36 رحلة إلى مطارات أخرى.
 
 

 

          
 
 
 
 
 
 
 

المصدر: وكالات
أيرلندا
انقطاع الكهرباء
عاصفة ثلجية
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