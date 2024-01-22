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باكستان: الضباب يشل روالبندي وإسلام أباد ويعرقل الرحلات الجوية

أرشيفية
22 يناير 2024 08:02

أدى الضباب الكثيف إلى عرقلة الحياة اليومية في مدينتي روالبندي وإسلام أباد، الأحد، حيث تسبب في حالة من الفوضى في المدينتين.

وتأثرت الرحلات الجوية المبكرة وكذلك رحلات القطارات والنقل البري مع انخفاض الرؤية إلى 50 متراً فقط في بعض المناطق.

ونقلت وكالة "اسوشيتد برس" الباكستانية عن هيئة الأرصاد قولها إنه من المتوقع أن تستمر حالة الطقس السيء مما يؤثر على الحياة اليومية ويثير المخاوف بشأن سلامة السكان.

وتعرضت الرحلات الجوية في الصباح الباكر، سواء الداخلية أو الخارجية، لتأخيرات واضطرابات وكذلك خدمات السكك الحديدية وحركة السيارت على الطرق داخل المدينتين وعلى الطرق السريعة.

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وقد غطى الضباب مطار إسلام أباد الدولي الساعة 11 مساء السبت، مما تسبب في تعقيدات للسفر الجوي.

المصدر: وكالات
باكستان
الضباب
إسلام أباد
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