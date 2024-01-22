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عشرات القتلى في انهيار أرضي بالصين

أرشيفية
22 يناير 2024 08:29

أدى انزلاق أرضي في مقاطعة يونان بجنوب غرب الصين الاثنين إلى مصرع 47 شخصاً دفناً تحت التراب، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.
ووقع الانزلاق عند الساعة 5,51 صباحاً (21,51 ت غ الأحد) في مقاطعة جينتشيونغ، وفق ما ذكرت قناة "سي سي تي في" الرسمية. 

وأضافت القناة أن الانزلاق أدى إلى دفن 18 أسرة تحت التراب، بينما تم إجلاء أكثر من 200 شخص بشكل عاجل من المنطقة.
واستجابت السلطات بشكل سريع حيث أرسلت أكثر من 200 عامل إنقاذ إلى المنطقة المنكوبة بالإضافة إلى عشرات سيارات الإطفاء وغيرها من المعدات، وفقا ل"سي سي تي في".

وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي عمال إنقاذ ببزاتهم البرتقالية وهم يبحثون بين أنقاض بناء منهار وسط جبال شاهقة تغطيها بالثلوج.
وذكرت وكالة "شينخوا" الرسمية للأنباء أن الجهود جارية لمعرفة ما حدث.

وتعد الانزلاقات الأرضية أمراً شائعاً في منطقة يونان الصينية النائية التي تحاذي سلاسل جبالها الشديدة الانحدار جبال الهيمالايا.
وشهدت الصين سلسلة من الكوارث الطبيعية في الأشهر الأخيرة، بعضها في أعقاب أحداث مناخية قاسية.

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المصدر: وكالات
انهيار أرضي
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