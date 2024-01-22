إصابة دوقة يورك سارة فيرجسون بسرطان الجلد

ذكرت وسائل إعلام بريطانية، الأحد، أن الفحوص أظهرت إصابة سارة فيرجسون دوقة يورك بنوع من سرطان الجلد، في وعكة صحية أخرى لأحد أفراد العائلة المالكة في بريطانيا.

وشُفيت فيرجسون (64 عاماً)، التي كانت متزوجة من الأمير أندرو، من سرطان الثدي العام الماضي قبل تشخيص إصابتها حالياً بسرطان الجلد.



وكانت فيرجسون قد تحدثت عن أهمية الخضوع لفحوص السرطان بعد الجراحة الأولية التي أُجريت لها لاستئصال سرطان الثدي.

وأعلن مسؤولون في الأسرة المالكة الأربعاء خضوع كاثرين، زوجة الأمير وليام وريث العريش، لعملية جراحية ناجحة في البطن وأنها ستبقى في المستشفى لمدة تصل إلى أسبوعين.