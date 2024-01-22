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الكاميرون تطلق أول برنامج في العالم لتطعيم الأطفال ضد الملاريا

أرشيفية
22 يناير 2024 13:07

أطلقت الكاميرون، اليوم الاثنين، أول برنامج تطعيم منتظم في العالم ضد الملاريا، المرض الذي ينقله البعوض ويتوقع أن ينقذ حياة عشرات الآلاف من الأطفال سنوياً في جميع أنحاء أفريقيا.

ومن المفترض أن يعمل اللقاح الذي استغرق تطويره نحو 40 عاماً وتصنعه شركة جلاكسو سميثكلاين وأقرته منظمة الصحة العالمية، جنباً إلى جنب مع الأدوات المتاحة حالياً مثل شبكات الوقاية من الناموس التي تغطى بها السرائر (الناموسيات) لمكافحة الملاريا التي تقتل ما يقرب من نصف مليون طفل دون سن الخامسة في أفريقيا كل عام.

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ووفقاً لتحالف اللقاحات العالمي (جافي)،أصبحت الكاميرون أول دولة تقدم اللقاح من خلال برنامج تطعيم منتظم تهدف 19 دولة أخرى إلى إطلاقه هذا العام، وذلك بعد تجارب ناجحة في عدة دول من بينها غانا وكينيا.

ويستهدف التطعيم ضد الملاريا حوالي 6.6 مليون طفل في هذه البلدان خلال عامي 2024 و2025.

المصدر: وكالات
الكاميرون
الملاريا
مكافحة الملاريا
تطعيم الأطفال
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