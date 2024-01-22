روسيا تتخذ إجراءات بعد هجوم على منشأة لتصدير الوقود

قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، اليوم الاثنين، إن الجيش الروسي، يتخذ الإجراءات اللازمة بعد هجوم بطائرة مسيرة على محطة روسية لتصدير الوقود.

واتهم بيسكوف أوكرانيا بضرب محطة للغاز في ميناء «أوست لوغا» على الجانب الروسي من بحر البلطيق الروسي، أمس الأحد، ما أدى إلى نشوب حريق كبير فيها.

اندلع حريق كبير في محطة للغاز تابعة لشركة «نوفاتك»، أكبر مصدّر للغاز الطبيعي في روسيا، في البلدة الواقعة غرباً على مقربة من الحدود الروسية مع إستونيا.

وتبعد المحطة أكثر من 850 كلم عن أوكرانيا.

ونفت السلطات المحلية وقوع إصابات نتيجة الحريق الذي اندلع صباح الأحد.

بعد الهجوم، أعلنت شركة «نوفاتك» الروسية أنها أوقفت بعض العمليات في المحطة مؤقتاً، إضافة إلى «العمليات التكنولوجية» في مجمع مجاور بعد اندلاع حريق.

وقال بيسكوف في الإيجاز الصحفي، اليوم، إن «وزارة الدفاع وموارد الدفاعات الجوية تتخذ كافة الإجراءات الضرورية للحماية من مثل تلك الهجمات».

كما اتهم المتحدث باسم الكرملين، أوكرانيا بالقصف الذي تعرضت له، أمس الأحد، مدينة دونيستك وأوقع 27 قتيلاً.

وأعلنت كييف، الأسبوع الماضي، مسؤوليتها عن هجومين آخرين على منشأتين روسيتين للطاقة، أحدهما في منطقة لينينغراد حيث تقع بلدة «أوست لوغا».

وتستخدم كل من روسيا وأوكرانيا مسيّرات محملة بمتفجرات لضرب أهداف في العمق بعيداً عن خطوط الجبهة، وتتبنى قواتهما المسلحة باستمرار إسقاط مسيّرات للطرف الآخر فوق أراضيهما.

