«الصحة العالمية» تحذّر من عدم التوصل لاتفاق حول الأوبئة

عبّر مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الاثنين، عن قلقه من احتمال عدم التزام الدول بالموعد النهائي المحدد في مايو المقبل لاستكمال المفاوضات واعتماد معاهدة ملزمة قانونا بشأن الأوبئة.

وقال تيدروس، في خطاب أمام المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية: «يجب أن أقول إنني قلق من أن الدول الأعضاء قد لا تفي بهذا الالتزام».

وأضاف: «من وجهة نظري، فإن أي إخفاق في التوصل لاتفاق للأوبئة وتعديلات اللوائح الصحية الدولية سيكون بمثابة فرصة ضائعة قد لا تسامحنا عليها الأجيال القادمة».

وتسعى منظمة الصحة العالمية، التابعة للأمم المتحدة، إلى التوصل إلى اتفاقية بشأن الأوبئة، وذلك على خلفية وباء كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا الذي تفشى في العالم خلال السنوات الماضية.