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رئيس وزراء بولندا الجديد يريد تعزيز العلاقات مع أوكرانيا

الرئيس زيلينسكي يستقبل رئيس وزراء بولندا تاسك
22 يناير 2024 17:57

أجرى رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك مباحثات في العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الاثنين، في أول زيارة له لأوكرانيا منذ تولي حكومته المؤيدة لأوروبا السلطة الشهر الماضي. 
وقالت وسائل إعلام إن تاسك سوف يسعى، خلال زيارته، إلى إعادة ضبط العلاقات بين الدولتين الجارتين، بعد أن فرضت حكومة حزب القانون والعدالة السابقة حظراً من جانب واحد على واردات الحبوب من أوكرانيا. 
وأجرى تاسك مباحثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وذكرت التقارير الإعلامية أن رئيس الوزراء البولندي الجديد وعد بحشد دعم لكييف بين الحلفاء الغربيين.
 لكن تاسك، الذي سبق أن تولى منصب رئيس المجلس الأوروبي، تعهد أيضاً بأن يكون أكثر حزماً في العلاقات مع أوكرانيا، ولم يقدم أي التزام حتى الآن برفع الحظر على استيراد الحبوب من أوكرانيا. 

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المصدر: وكالات
دونالد تاسك
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