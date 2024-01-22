بعد أسابيع على زلزال اليابان.. ارتفاع كبير لحصيلة الوفيات

أعلنت السلطات اليابانية أن حصيلة الوفيات الرسمية جراء الزلزال، الذي وقع يوم رأس السنة الجديدة في البلاد، قفزت إلى 233 اليوم الاثنين. وأضافت السلطات أن 22 شخصاً لا يزالون في عداد المفقودين.

كانت الحصيلة السابقة تشير إلى وفاة 168 شخصاً إثر الزلزال.

كان زلزال بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر قد ضرب إقليم «إشيكاوا» في جزيرة «هونشو» الرئيسية في الأول من يناير الجاري.

وسجلت مدينة «واجيما» ضرراً أكبر جراء الهزات الأرضية، ولكن الزلزال أسفر عن جبال من الأنقاض وطرق مدمرة وانهيارات أرضية عبر منطقة واسعة من وسط اليابان.

وعرقلت الطرق المدمرة وكذلك البرد القارس وسقوط الثلوج عمليات الإنقاذ وانتشال الضحايا.

وكعلامة على العودة جزئيا للحياة الطبيعية، أعيد فتح كل المدارس الابتدائية والثانوية في الإقليم اليوم الاثنين، بحسب وكالة أنباء «كيودو» اليابانية.

وأعلنت حكومة مقاطعة «إيشيكاوا»، أمس الأحد، أن إجمالي عدد المنازل، التي تضررت بسبب الزلزال، بلغ 31 ألفاً و670 منزلاً.

وأرسلت اليابان قوات الدفاع الذاتي إلى مناطق الزلزال، كما شاركت قوات أميركية في عمليات البحث والإنقاذ عن الضحايا والمفقودين تحت الأنقاض.