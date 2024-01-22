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اختصار مراسم تنصيب رئيس ليبيريا الجديد

الرئيس الليبيري الجديد خلال أداء اليمين الدستورية
22 يناير 2024 20:16

قال شهود، اليوم الاثنين، إن رئيس ليبيريا جوزيف بواكاي أُبعد عن المنصة وتم اختصار حفل تنصيبه.
تولى جوزيف بواكاي مقاليد السلطة في ليبيريا، اليوم، ليصبح ثالث رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد منذ نهاية الحروب الأهلية عام 2003.

  • مراسم تنصيب رئيس ليبيريا الجديد جوزيف بواكاي
    مراسم تنصيب رئيس ليبيريا الجديد جوزيف بواكاي
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وأدى بواكاي اليمين الدستورية لولاية مدتها ست سنوات خلال مراسم أقيمت في العاصمة مونروفيا.
بواكاي، البالغ 79 عاما، هو نائب رئيس سابق في عهد رئيسة ليبيريا السابقة إلين جونسون سيرليف في الفترة من عام 2006 إلى عام 2018.
وقال "نشهد أوقاتا عصيبة، ونرى اختلالا وظيفيا ... ونرى الفساد في أعلى الهرم وفي أسفله. وفي هذه الظروف، جئنا للإنقاذ". 

وشدد الرئيس أيضًا على الحاجة إلى إعادة بناء البنية التحتية المتردية، وتحسين الخدمات الأساسية وتوفير فرص متساوية لجميع الليبيريين. 
ويخلف بواكاي، الرئيس المنتهية ولايته نجم كرة القدم السابق جورج ويا، الذي خسر في انتخابات الإعادة في 14 نوفمبر الماضي. 

المصدر: د ب أ
تنصيب رئيس منتخب
جوزيف بواكاي
ليبيريا
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