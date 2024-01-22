اليونان تزيد مكافآت الولادة

أعلنت الحكومة اليونانية، الاثنين، زيادة المكافأة للأسر على الإنجاب، من 2000 يورو حالياً إلى 2400 يورو للطفل الأول اعتباراً من أبريل المقبل.

وأكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن «دعم الأسر، التي لديها أطفال، يشكل أحد أولوياتنا الرئيسية».

وقالت وزيرة التماسك الاجتماعي والأسرة صوفيا زاكاراكيس، إن البدل سيزيد اعتماداً على عدد الأطفال، إذ سيبلغ بالنسبة للطفل الثاني 2700 يورو، وللثالث 3000 يورو.

وبحسب تعداد أجرته هيئة الإحصاء اليونانية (إلستات) عام 2022، انخفض عدد السكان المقيمين في اليونان بنسبة 3.5% منذ عام 2011.

ومن أجل تشجيع الأسر على إنجاب الأطفال والحد من شيخوخة السكان في اليونان، وضعت الحكومة بالفعل منذ عام 2020 مكافأة قدرها 2000 يورو تدفعها الدولة عن كل ولادة.