«الفجيرة الاجتماعية الثقافية» تنظم «ملتقى الطيبة الأدبي»

الفجيرة (الاتحاد)

قدمت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية حزمة إبداعية متميزة ومتنوعة ضمن فعاليات «ملتقى الطيبة الأدبي»، الذي نظمته الجمعية تحت شعار «الفجيرة تحتفي بالإبداع»، واستضافه «بيت المطوع» بمنطقة الطيبة، إحدى مناطق الحزام الجبلي لإمارة الفجيرة، بحضور عائشة خميس الظنحاني، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وخالد الظنحاني، رئيس مجلس إدارة الجمعية، والسيد علي محمد بن داوود العبدولي، وأحمد خميس العبدولي، مدير بيت المطوع، والدكتور حمد البقيشي، المدير التنفيذي للجمعية، وبمشاركة نخبة من المثقفين والفنانين وأهالي المنطقة.

وأوضح خالد الظنحاني أن الحدث يعد أول الملتقيات، التي تنظمها الجمعية ضمن أجندة عملها للعام الجاري الرامية إلى تفعيل الحركة الثقافية والإبداعية بجميع مدن ومناطق إمارة الفجيرة، وإثراء دور الجمعية في اكتشاف الموهوبين، وتوفير منصات لهم لنثر إبداعاتهم في مجالات الثقافة والتشكيل والموسيقى والشعر والفكر الإبداعي وغيرها من المجالات، مشدداً على أن جمعية الفجيرة الثقافية ستظل وفية دوماً لرؤيتها ورسالتها بتنظيم فعاليات متميزة تسهم في تطوير ودعم قطاع الثقافة والفنون والتراث من أجل كشف الإبداعات وتعزيز الحراك الثقافي بالإمارة، وإشراك المجتمع في إظهار المنتوج الإبداعي.

إبداعات متميزة

كان ملتقى الطيبة الأدبي، الذي أدار أعماله، وقدم فقراته أحمد خميس العبدولي، مدير بيت المطوع، قد انطلق بكلمة الافتتاح ألقاها الدكتور حمد البقيشي. بعدها، أقيمت فعاليات الملتقى التي تضمنت عزفاً موسيقياً على «آلتي العود والقانون»، بمشاركة العازفين جاسم الجاسم، وسمية بوخشم.

وكشف الملتقى عن إبداعات متميزة من خلال فقراته المتنوعة بمشاركة شعراء وتشكيليين، فضلاً عن ورشة قرائية للأطفال قدمتها منال الزيودي والطالب محمد الزيودي، وركن للكتب بقوام 300 كتاب من منشورات دار المحيط للنشر.

في مجال التشكيل، أقيم معرض فني للفنانة التشكيلية وفاء خميس العبدولي والفنانة الخطاطة فاطمة سالمين. فيما تناولت جلسة حوارية بعنوان «تجارب إبداعية إماراتية» العديد من المساهمات الإبداعية تحدثت فيها الكاتبة والقاصة عائشة عبدالله، والباحث في مجال الرسوم الصخرية داوود خميس العبدولي، والفنانة الخطاطة فاطمة سالمين، بإدارة ومشاركة الكاتبة موزة الزيودي.

كما قدم الشعراء خليل علي الجزيري، وأحمد الشكري، وعلي سويلم الصريدي، وعمار إدريس قراءات متميزة من الشعر الشعبي في أمسية شعرية حملت عنوان «ضوء القمر»، أدارها باقتدار الشاعر محمد خميس السويدي. في ختام الملتقى، قام خالد الظنحاني وعلي محمد بن داوود العبدولي بتكريم المشاركين تقديراً لجهودهم المتميزة في إنجاح فعاليات الملتقى.