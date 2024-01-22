الثلاثاء 23 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

المجر تعلن رأيها بشأن إرسال مساعدات عسكرية لأوكرانيا

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
22 يناير 2024 23:24

أعلن بيتر سيارتو وزير الخارجية المجري، معارضة بلاده لمحاولة داخل الاتحاد الأوروبي لإنشاء صندوق جديد لضمان وسيلة أكثر موثوقية لإرسال المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا. 
وأكدت تصريحات سيارتو، التي جاءت عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الاثنين، مواصلة المجر سياسة العرقلة تجاه أوكرانيا التي تحاول المحافظة على دعم غربي في أزمتها الحالية. 
كان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان استخدم، خلال قمة للاتحاد الأوروبي الشهر الماضي، حق النقض ضد حزمة مساعدات مالية لأوكرانيا لمدة أربع سنوات بقيمة 50 مليار يورو. 
وقال سيارتو، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن المجر لا تدعم تجديد آلية التمويل الحالي المعروفة باسم «آلية السلام الأوروبية» حيث يتم تعويض الدول الأعضاء عن الأسلحة التي ترسلها لأوكرانيا. 
ووُسع حجم الآلية عدة مرات ولكن قرارات التخصيص وتوزيع الأموال تتطلب دعما بالإجماع من الدول الأعضاء. 

أخبار ذات صلة
الكرملين يتهم كييف باستهداف محطة طاقة على بحر البلطيق
رئيس وزراء بولندا يتعهد بدعم أوكرانيا في الأزمة الحالية
المصدر: د ب أ
المجر
أوكرانيا
مساعدات عسكرية
آخر الأخبار
ملخص جايكو خلال عام 2023: قوى الابتكار وراء إعادة تشكيل سوق مركبات الطرق الوعرة
اقتصاد
ملخص جايكو خلال عام 2023: قوى الابتكار وراء إعادة تشكيل سوق مركبات الطرق الوعرة
19 يناير 2024
«شرطية مغربية» تدخل تاريخ الكرة الأفريقية
الرياضة
«شرطية مغربية» تدخل تاريخ الكرة الأفريقية
اليوم 12:00
الرئيس الصيني يأمر بتنفيذ عملية إنقاذ وبحث عن المفقودين في حادث الانهيار الأرضي
الأخبار العالمية
الرئيس الصيني يأمر بتنفيذ عملية إنقاذ وبحث عن المفقودين في حادث الانهيار الأرضي
اليوم 11:57
الذهب يلمع مع تراجع الدولار
اقتصاد
الذهب يلمع مع تراجع الدولار
اليوم 11:32
رغم تألق كين.. «البايرن» في خطر!
الرياضة
رغم تألق كين.. «البايرن» في خطر!
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©