عشرات القتلى والمفقودين بانزلاق أرضي في الصين

بكين (وكالات)

طمر انزلاق أرضي عشرات الأشخاص في منطقة جبلية نائية بجنوب غرب الصين، أمس، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية، مضيفة أنه تم العثور على 8 جثث.

ووقع الانزلاق في قرية ليانغشوي الواقعة في مقاطعة يونان بمقاطعة جينتشيونغ، ما أدى إلى طمر 47 شخصاً، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا».

وأعلنت قناة «سي سي تي في» الرسمية أنه «تم إجلاء أكثر من 200 شخص بشكل عاجل من المنطقة، وتم إرسال 10 حفارات و33 سيارة إطفاء وأكثر من 200 عامل إنقاذ للقيام بعمليات البحث». وأظهرت لقطات نشرتها الوكالة نحو عشرة من عمال الإنقاذ ببزاتهم البرتقالية وهم يبحثون بين الأنقاض. وبثت قناة «سي سي تي في» الرسمية صوراً لقرية وسط جبال شاهقة تغطيها الثلوج ومنازل مطمورة جزئياً بسبب الانزلاق الأرضي.

وذكرت القناة أنه وفقاً لأحدث حصيلة نشرت بعد ظهر أمس «تم العثور على ثمانية مفقودين مفارقي الحياة».

ويبعد مكان المأساة حوالى 1600 كيلومتر جنوب غرب شانغهاي وعلى مسافة حوالى 350 كيلومتراً شمال شرق كونمينغ عاصمة المقاطعة.

ونقلت القناة التلفزيونية أن الرئيس الصيني شي جين بينغ أمر عمال الإنقاذ «ببذل كل ما في وسعهم للحد من عدد الضحايا»، مؤكداً ضرورة «العمل على تهدئة عائلات الضحايا وتوفير أماكن إقامة للمتضررين». وناهزت درجة الحرارة في منطقة تشنشيونغ، حيث وقعت المأساة، صفر درجة مئوية خلال النهار لتنخفض خلال الليل إلى ما دون 4 درجات دون الصفر، بحسب هيئة الأرصاد الجوية الصينية.

وتعد الانزلاقات الأرضية أمراً شائعاً في المناطق الجبلية بجنوب غربي الصين، خاصة بعد سقوط الأمطار. ولم تكشف الجهات الرسمية حتى الآن عن سبب مأساة أمس.