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بريطانيا.. عاصفة «إيشا» تقطع الكهرباء عن آلاف المنازل

بريطانيا.. عاصفة «إيشا» تقطع الكهرباء عن آلاف المنازل
23 يناير 2024 01:01

لندن (الاتحاد) 

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انقطع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل، وتعطلت حركة المرور الجوية وقطارات السكك الحديدية إثر اجتياح عاصفة «إيشا» إيرلندا الشمالية وويلز وشمالي غرب إنجلترا، وسط تحذيرات من استمرار الرياح العاصفة والأمطار الغزيرة حتى ظهر أمس. 
وقال مكتب الأرصاد الجوية البريطاني في بيان له، إن عاصفة «إيشا» تكونت إثر منخفض جوي جلب تساقطاً قوياً للثلوج في المناطق الشمالية الشرقية من الولايات المتحدة في نهاية الأسبوع الماضي وعبر المحيط الأطلسي ليجتاح المملكة المتحدة الليلة الماضية. 
وأوضح المكتب أن أعلى معدل لسرعة الرياح بلغ 99 ميلاً «159 كيلومتراً» في الساعة، محذراً من استمرار ارتباك حركة السير بفعل شدة الرياح وحدوث فيضانات الأسبوع الحالي. وذكر أن العاصفة تسببت في تدمير عدد من المنازل والمباني واقتلاع الأشجار في الكثير من المناطق التي اجتاحتها، ما أوقف حركة السير، لاسيما قطارات السكك الحديدية.

بريطانيا
إيرلندا الشمالية
ويلز
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