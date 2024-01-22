الثلاثاء 23 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

باكستان.. مقتل 7 مسلحين شمالي البلاد

عناصر من الجيش الباكستاني (أرشيفية)
23 يناير 2024 01:00

إسلام آباد (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
باكستان: الضباب يشل روالبندي وإسلام أباد ويعرقل الرحلات الجوية
باكستان تعلن وفاة 18 طفلاً آخر بسبب مرض تنفسي

أعلن الجيش الباكستاني أمس قتل 7 مسلحين في عملية أمنية بإقليم «بلوشستان» شمالي البلاد.  
وقال مكتب العلاقات العامة بالجيش في بيان، إن «قوات الأمن حاصرت مسلحين هاربين أثناء تبادل إطلاق النار»، ما أدى إلى قتل المسلحين خلال عملية استخباراتية في منطقة (سامبازا) بمديرية (زوب) في الإقليم.
وذكر البيان أن المسلحين ما زالوا ينفذون عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية، إضافة إلى قتل المدنيين. وأوضح أنه تم ضبط أسلحة وذخائر ومتفجرات كانت في حوزة مسلحين وتجري عملية اعتقال أي مسلحين آخرين موجودين في المنطقة. 
وتأتي هذه الهجمات في وقت تعمل فيه القوات الباكستانية لتعزيز الأمن، خاصة في إقليمي «بلوشستان وخيبر بختونخوا» شمالي البلاد تمهيداً للانتخابات العامة المقرر إجراؤها في الثامن من فبراير المقبل. 

الجيش الباكستاني
باكستان
بلوشستان
آخر الأخبار
ملخص جايكو خلال عام 2023: قوى الابتكار وراء إعادة تشكيل سوق مركبات الطرق الوعرة
اقتصاد
ملخص جايكو خلال عام 2023: قوى الابتكار وراء إعادة تشكيل سوق مركبات الطرق الوعرة
19 يناير 2024
«شرطية مغربية» تدخل تاريخ الكرة الأفريقية
الرياضة
«شرطية مغربية» تدخل تاريخ الكرة الأفريقية
اليوم 12:00
الرئيس الصيني يأمر بتنفيذ عملية إنقاذ وبحث عن المفقودين في حادث الانهيار الأرضي
الأخبار العالمية
الرئيس الصيني يأمر بتنفيذ عملية إنقاذ وبحث عن المفقودين في حادث الانهيار الأرضي
اليوم 11:57
الذهب يلمع مع تراجع الدولار
اقتصاد
الذهب يلمع مع تراجع الدولار
اليوم 11:32
رغم تألق كين.. «البايرن» في خطر!
الرياضة
رغم تألق كين.. «البايرن» في خطر!
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©