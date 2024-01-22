باكستان.. مقتل 7 مسلحين شمالي البلاد

إسلام آباد (الاتحاد)

أعلن الجيش الباكستاني أمس قتل 7 مسلحين في عملية أمنية بإقليم «بلوشستان» شمالي البلاد.

وقال مكتب العلاقات العامة بالجيش في بيان، إن «قوات الأمن حاصرت مسلحين هاربين أثناء تبادل إطلاق النار»، ما أدى إلى قتل المسلحين خلال عملية استخباراتية في منطقة (سامبازا) بمديرية (زوب) في الإقليم.

وذكر البيان أن المسلحين ما زالوا ينفذون عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية، إضافة إلى قتل المدنيين. وأوضح أنه تم ضبط أسلحة وذخائر ومتفجرات كانت في حوزة مسلحين وتجري عملية اعتقال أي مسلحين آخرين موجودين في المنطقة.

وتأتي هذه الهجمات في وقت تعمل فيه القوات الباكستانية لتعزيز الأمن، خاصة في إقليمي «بلوشستان وخيبر بختونخوا» شمالي البلاد تمهيداً للانتخابات العامة المقرر إجراؤها في الثامن من فبراير المقبل.