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مقتل 4 عناصر من «الشباب» في الصومال

جنود صوماليون يطاردون فلول الشباب وسط الصومال (من المصدر)
23 يناير 2024 01:00

مقديشو (الاتحاد)

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مقتل 7 من «الشباب» بوسط الصومال

نفذ الجيش الوطني الصومالي والقوات الجوية الأميركية، عملية مشتركة استهدفت تجمعاً لمجموعة من عناصر «الشباب» الإرهابية في منطقة جوبا السفلى، أسفرت عن مقتل  4 عناصر من مسلحي الحركة. 
ووقعت العملية على بعد 45 كيلومتراً شمال مدينة كسمايو في محافظة جوبا السفلى، بالتنسيق بين القوات الصومالية والدعم الجوي الأميركي.
وأكدت الحكومة الصومالية، غير مرة، التزامها بالتصدي للجماعات الإرهابية، وتعاونها مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة، لتحقيق الاستقرار في الصومال.
وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الصومالية عن عملية عسكرية لتطهير مدينة بوصاصو من العناصر الإرهابية التي تعمل على زعزعة أمن المدينة وتشديد الإجراءات الأمنية فيها.
وقالت لجنة التطوير الأمني ​​في إقليم «بري»، إثر اجتماع طارئ عقدته بشأن الوضع الأمني ​​في بوصاصو، إنه سيتم إطلاق عملية عسكرية لتحقيق الاستقرار الأمني.

الصومال
الجيش الصومالي
القوات الجوية الأميركية
حركة الشباب
حركة الشباب الإرهابية
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