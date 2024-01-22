زلزال شديد يهز الحدود بين الصين وقرغيزستان

قال مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني إن زلزالاً شديداً ضرب المنطقة الحدودية بين قرغيزستان ومنطقة شينجيانغ الصينية اليوم الاثنين.

وأضاف المركز أن قوة الزلزال بلغت 7.01 درجة على مقياس ريختر، وأنه على عمق 10 كيلومترات.

وفقاً للمعهد الأميركي للجيوفيزياء، فقد سجل وقوع الزلزال بعيد الساعة 2,00 بالتوقيت المحلي (18,00 ت غ الاثنين) على عمق 27 كيلومتراً.

بعد فترة وجيزة، سُجّلت ثلاث هزات أرضية أخرى في المنطقة بقوة 5,5 و5,1 و5,0.

وفي دولة قازاخستان المجاورة، أبلغت وزارة الطوارئ عن وقوع زلزال قوته 6.7 درجة.

وفي ألماتي، أكبر مدينة في قازاخستان، هرع السكان من منازلهم وتجمعوا في الخارج رغم الطقس البارد، وكان بعضهم يرتدي ملابس النوم.

وشعر سكان أوزبكستان أيضا بالزلزال الذي أعقبته هزات ارتدادية بعد نحو 30 دقيقة.

تقع منطقة شينجيانغ الصينية على بعد حوالى 140 كلم غرب مدينة أكسو.

ولم ترد، حتى الآن، أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.