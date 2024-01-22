«الهلال الفلسطيني» يتسلم 80 شاحنة مساعدات عبر معبر رفح

غزة (الاتحاد)

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أنها استقبلت، أمس الأول، من الهلال الأحمر المصري، شحنة مكونة من 80 شاحنة وصلت إلى معبر رفح، محملة بالمساعدات.

وأوضحت الجمعية أن الشاحنات كانت محملة بالمساعدات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء والماء ومساعدات الإغاثة والإمدادات الطبية.

وأشارت إلى عدم دخول أي شاحنات عبر معبر كرم أبو سالم حتى الآن.

ويأتي ذلك بينما أفاد مكتب تنسيق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، أن 260 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت غزة، أمس الأول، وهو أكبر عدد من الشاحنات في يوم واحد منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي.

وأضاف المكتب، أنه «تم تفتيش حمولات 121 شاحنة في معبر نيتسانا قبل أن تقطع مسافة 50 كيلومتراً تقريباً إلى معبر رفح لدخول غزة».

وتابع «كما تم تفتيش 139 شاحنة أخرى ونقلها عبر معبر كرم أبو سالم الحدودي عند تقاطع الحدود بين غزة وإسرائيل ومصر»، والذي أُعيد فتحه في ديسمبر الماضي، للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة.