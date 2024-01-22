الأمم المتحدة: 15 مخبزاً فقط ما زالت تعمل في غزة

غزة (الاتحاد)

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» أن 15 مخبزاً فقط ما زالت تعمل في قطاع غزة، 6 في رفح بالجنوب و9 في دير البلح بالوسط، فيما لا تعمل أي مخابز شمال وادي غزة.

وأشار «أوتشا» في بيان إلى أن هذه المخابز تتلقى دعماً من برنامج الأغذية العالمي الذي يوفر لها الدقيق والملح والخميرة والسكر.

وفي السياق، قال «أوتشا»: إنّ إسرائيل منعت 3 من أصل 4 بعثات إنسانية متجهة إلى شمال قطاع غزة. وعبر حسابه على منصة «إكس» أشار «أوتشا» إلى أنّ إسرائيل منعت زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة في أول أسبوعين من العام 2024 رغم الحاجة الماسة لها في القطاع.

وفي وقت سابق، ذكر المكتب الأممي أن إسرائيل ضاعفت منذ مطلع العام 2024 القيود على وصول بعثات الإغاثة إلى قطاع غزة في الأسبوعين الأولين من يناير الجاري.