الثلاثاء 23 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

انقطاع الاتصالات عن غزة للمرة العاشرة

تصاعد الدخان جراء القصف على خان يونس (أ ف ب)
23 يناير 2024 01:01

غزة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
المتحدثة باسم «اليونيسيف» لـ«الاتحاد»: مستشفى الإمارات الميداني ينقذ حياة الآلاف في غزة
الاتحاد الأوروبي: لا بديل عن حل الدولتين

أعلنت «شركة الاتصالات الفلسطينية» و«جوال»، أمس، انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، للمرة العاشرة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر الماضي.
وذكرت الشركة في بيان: «نأسف للإعلان عن انقطاع خدمات الاتصالات مع قطاع غزة للمرة العاشرة منذ السابع من أكتوبر الماضي، بسبب استمرار الحرب وتصاعدها على مختلف مناطق القطاع».
وفي المرات التسع الماضية، كانت خدمات الاتصال تنقطع عن غزة في فترات تتراوح بين ساعات عدة و5 أيام، وهي أطول فترة قطع تم تسجيلها في 12 يناير الجاري.
وشركة الاتصالات الفلسطينية، أكبر مزود لخدمات الاتصالات الخلوية والإنترنت في قطاع غزة، والمقدم الحصري لخدمات الاتصالات الثابتة هناك.

غزة
فلسطين
قطاع غزة
الاتصالات الفلسطينية
آخر الأخبار
ملخص جايكو خلال عام 2023: قوى الابتكار وراء إعادة تشكيل سوق مركبات الطرق الوعرة
اقتصاد
ملخص جايكو خلال عام 2023: قوى الابتكار وراء إعادة تشكيل سوق مركبات الطرق الوعرة
19 يناير 2024
«شرطية مغربية» تدخل تاريخ الكرة الأفريقية
الرياضة
«شرطية مغربية» تدخل تاريخ الكرة الأفريقية
اليوم 12:00
الرئيس الصيني يأمر بتنفيذ عملية إنقاذ وبحث عن المفقودين في حادث الانهيار الأرضي
الأخبار العالمية
الرئيس الصيني يأمر بتنفيذ عملية إنقاذ وبحث عن المفقودين في حادث الانهيار الأرضي
اليوم 11:57
الذهب يلمع مع تراجع الدولار
اقتصاد
الذهب يلمع مع تراجع الدولار
اليوم 11:32
رغم تألق كين.. «البايرن» في خطر!
الرياضة
رغم تألق كين.. «البايرن» في خطر!
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©