انقطاع الاتصالات عن غزة للمرة العاشرة

غزة (الاتحاد)

أعلنت «شركة الاتصالات الفلسطينية» و«جوال»، أمس، انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، للمرة العاشرة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر الماضي.

وذكرت الشركة في بيان: «نأسف للإعلان عن انقطاع خدمات الاتصالات مع قطاع غزة للمرة العاشرة منذ السابع من أكتوبر الماضي، بسبب استمرار الحرب وتصاعدها على مختلف مناطق القطاع».

وفي المرات التسع الماضية، كانت خدمات الاتصال تنقطع عن غزة في فترات تتراوح بين ساعات عدة و5 أيام، وهي أطول فترة قطع تم تسجيلها في 12 يناير الجاري.

وشركة الاتصالات الفلسطينية، أكبر مزود لخدمات الاتصالات الخلوية والإنترنت في قطاع غزة، والمقدم الحصري لخدمات الاتصالات الثابتة هناك.