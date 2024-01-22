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ألمانيا تطالب بـ«هدنة إنسانية عاجلة» في غزة

أطفال فلسطينيون نازحون في خيمة بمدينة رفح (رويترز)
23 يناير 2024 01:01

برلين (وكالات)

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طالبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، بهدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة، لإيصال المساعدات للفلسطينيين هناك. واعتبرت الوزيرة الألمانية، في تصريحات صحفية أمس، أن «الهدنة الإنسانية العاجلة ضرورية للتخفيف من حدة الوضع في غزة، وتقليل المعاناة الهائلة للأطفال بشكل خاص، إضافة إلى إطلاق سراح الرهائن في القطاع».
وقالت بيربوك: إنه «لا يمكن لإسرائيل العيش في أجواء آمنة إلا إذا عاش الفلسطينيون حياة آمنة وكريمة»، مؤكدةً على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني.
وفي السياق، أكد وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرغ أمس، معارضة فيينا تهجير السكان الفلسطينيين من قطاع غزة، مشدداً على أن «حل الدولتين يعد الضمانة الوحيدة للعيش في سلام وأمن». 
ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوية عن شالينبرغ القول: إن «حل الدولتين يضمن أيضاً تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط».  ودعا شالينبرغ إلى «إطلاق سراح الأسرى وإلى التوصل لفترات هدنة إنسانية أطول أمداً بسبب الوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة». 
وشدد على أن «النمسا أسوة بباقي دول الاتحاد الأوروبي تعارض تهجير الفلسطينيين من القطاع».

أنالينا بيربوك
ألمانيا
فلسطين
غزة
إسرائيل
قطاع غزة
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