مصر وإسبانيا تؤكدان أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

القاهرة (الاتحاد)

أكدت مصر وإسبانيا أمس، أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة والتحركات الهادفة إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2720 بشأن تسهيل وتنسيق ومراقبة عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

جاء ذلك خلال لقاء وزير خارجية مصر سامح شكري مع نظيره الإسباني خوسيه ألباريس في إطار الزيارة التي يقوم بها شكري إلى مقر الاتحاد الأوروبي لرئاسة وفد مصر في الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وذكرت الخارجية المصرية في بيان أن شكري شدد على أن «الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لن يتحقق إلا من خلال الضغط الدولي على إسرائيل».

وأشار إلى «مسؤولية الاتحاد الأوروبي والدول الفاعلة دولياً بالتدخل لوضع حد للانتهاكات ضد المدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية».

من جانبه، أشاد الوزير الإسباني بالجهود المصرية الحثيثة لإيجاد حل للأزمة في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، مؤكداً دور مصر الإقليمي، باعتبارها شريكاً أساسياً للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وذكر البيان أن الوزيرين اتفقا على استمرار التشاور خلال الفترة المقبلة لتنسيق التحركات لوقف الحرب على غزة والحد من تداعياتها الإنسانية على الشعب الفلسطيني وإحياء عملية السلام على أسس جادة تضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.