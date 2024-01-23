ماكرون سيجري زيارة دولة إلى ألمانيا

يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من 26 ولغاية 28 مايو زيارة دولة إلى ألمانيا كان من المقرر إجراؤها العام الماضي، وستكون الأولى لرئيس فرنسي منذ العام 2000، وفق ما أعلن مساء الإثنين قصر الإليزيه.

وخلال زيارة إلى برلين تكريماً لذكرى وزير المالية السابق فولفغانغ شويبله، التقى الرئيس الفرنسي الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الذي وجّه إليه دعوة لإجراء زيارة دولة في نهاية مايو.

والزيارة التي ستستمر ثلاثة أيام ستتيح، وفق الرئاسة الفرنسية، "تسليط الضوء على التمسّك المشترك" للبلدين بالديموقراطية.

وكان مقرراً إجراء هذه الزيارة في أوائل يوليو 2023، لكنّ الرئيس الفرنسي طلب تأجيلها.

والإثنين أجرى الرئيس الفرنسي محادثات مع المستشار الألماني أولاف شولتس تطرّقا خلالها إلى ملفات عدة.



