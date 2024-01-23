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قتلى في تحطم طائرة بكندا

أرشيفية
23 يناير 2024 11:23

قالت شركة سياحية في بيان، إن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في تحطم طائرة مروحية كانت تقل مجموعة من هواة التزلج أثناء نزهة في مقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا.

وسقطت المروحية، الاثنين، بالقرب من تيراس، وهي بلدة يسكنها حوالي 12 ألف نسمة في منطقة سكينا في غرب وسط مقاطعة كولومبيا البريطانية القريبة من ولاية ألاسكا الأميركية، وفقاً لموقع محلي.

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وقالت متحدثة باسم شركة‭ ‬السياحة، إنها لا تعرف عدد الركاب وأفراد الطاقم الذين كانوا على متن المروحية عندما سقطت وما إذا كان هناك أي شخص مفقود بعد الحادث.
ولم ترد أنباء رسمية عن السبب أو الظروف المحيطة بالحادث.

المصدر: وكالات
كندا
تحطم مروحية
مروحية
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