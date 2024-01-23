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ارتفاع قتلى انهيار أرضي بالصين مع استمرار البحث عن مفقودين

يبحث عمال الإنقاذ عن ناجين بين الأنقاض بعد انهيار أرضي
23 يناير 2024 14:07

ارتفع عدد القتلى جراء انهيار أرضي في مقاطعة يوننان الصينية إلى 20 شخصا بعد ظهر اليوم الثلاثاء بينما يكافح رجال الإنقاذ درجات حرارة شديدة الانخفاض والثلوج من أجل العثور على عشرات المفقودين.

وقال التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في) اليوم الثلاثاء إن رجال الإنقاذ عملوا طوال الليل على إزالة أكوام كبيرة من التربة تراكمت في موقع الانهيار الأرضي بمقاطعة تشنشيونغ.

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وذكر أنه عقب وقوع الانهيار الأرضي أمس الاثنين تم الإبلاغ عن فقد ما لا يقل عن 47 شخصا من 18 أسرة مضيفا أنه تم تأكيد وفاة 20 من هؤلاء الأشخاص ولا يزال 24 في عداد المفقودين.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إن شخصين آخرين يعالجان في المستشفى من إصابات.
وقال مسؤولون في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن الانهيار الأرضي وقع في منطقة شديدة الانحدار أعلى قمة جبلية.

المصدر: وكالات
انهيارات أرضية
الصين
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