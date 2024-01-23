ارتفاع عدد ضحايا الانهيار الأرضي بجنوب غرب الصين

لقى ما لا يقل عن 31 شخصا حتفهم بعدما طمر انهيار أرضي عددا من المنازل في قرية بإقليم يونان في جنوب غرب الصين، بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام الحكومية اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة " شينخوا" عن السلطات القول إن رجال الإنقاذ عثروا على 31 جثة تحت الأنقاض حتى الآن. ومازال البحث عن الناجين مستمرا وإن كان بطيئا بعض الشيئ بسبب الطقس الشتوي.



ويعتقد أن هناك العديد من الأشخاص مازالوا في عداد المفقودين. وطمر انهيار أرضي أمس الاثنين نحو 18 منزلا في قرية ليانجشوي التي تقع في شمال شرق إقليم يونان ويبلغ عدد سكانها بضعة آلاف.

وأرسلت الحكومة الصينية المئات من عمال الإنقاذ والجنود إلى موقع الكارثة. وحتى بعد ظهر اليوم الثلاثاء تم إجلاء نحو 900 من السكان من المنطقة. وأظهرت الصور شريطا طويلا قطعته الانهيارات الطينية في السفح.



وقد كانت المنازل الـ 18 المتأثرة تقع في أسفل السفح وطمرت بواسطة الانهيار. وأشارت المعلومات الأولية إلى أن كسرا في جرف صخري قد يكون السبب في وقوع الانهيار الأرضي.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينج قد أصدر أوامره بتنفيذ عملية بحث وإنقاذ للأشخاص المفقودين عقب وقوع الانهيار الأرضي . كما أصدر شي جين بينج أوامره بتعزيز جهود الإنقاذ لتقليص حجم الخسائر البشرية.



كما طالب بتعزيز نظام المراقبة والتحذير المبكر بالإضافة إلى التوجه العلمي في جهود البحث والإنقاذ للحماية من الكوارث الثانوية.