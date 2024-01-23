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الصين تطلق صاروخاً تجارياً يحمل 5 أقمار صناعية

الصين تطلق صاروخاً تجارياً يحمل 5 أقمار صناعية
23 يناير 2024 22:44

 أطلقت الصين، اليوم الثلاثاء، صاروخاً حاملاً من طراز "ليجيان 1- 3 واي"، على متنه خمسة أقمار صناعية تجارية.

وذكر مكتب الإعلام، التابع لمجلس الدولة الصيني، أن الصاروخ انطلق من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين، لإرسال مجموعة من الأقمار الصناعية إلى المدارات المخطط لها. ويعد هذا الإطلاق، بمثابة مهمة الطيران الثالثة لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "ليجيان 1".

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وذكر تلفزيون الصين المركزي، أن الغرض من إطلاق الأقمار الصناعية، البحث العلمي والمسابير الفضائية والمسوحات البيئية، لافتا إلى أن الإطلاق حقق أرقاما قياسية جديدة في منصات الأقمار الصناعية المتعددة وتقنيات الحمولة في الصين.

المصدر: وام
الصين
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