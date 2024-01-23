الخميس 25 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ضربات أميركية وبريطانية جديدة على الحوثيين

أرشيفية
24 يناير 2024 01:04

واشنطن (وكالات)

أخبار ذات صلة
«الصحة العالمية»: اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم
انتهاكات «الحوثي» تقوض الأمن الغذائي وتفاقم معاناة اليمنيين

نفّذت الولايات المتّحدة وبريطانيا أمس، جولة جديدة من الضربات على أهداف تابعة لجماعة الحوثي في اليمن، رداً على الهجمات الحوثية المتواصلة ضدّ الملاحة والتجارة الدولية وضدّ سفن تعبر البحر الأحمر.
وشنّت القوّات الأميركيّة والبريطانيّة في وقت سابق من الشهر الحالي ضربات مشتركة ضد الحوثيين، فيما نفّذت الولايات المتحدة وحدها المزيد من الغارات ضد مواقع تضم صواريخ قالت إنها تمثّل تهديداً وشيكاً للسفن المدنية والعسكرية على حد سواء.
وكانت واشنطن ولندن قد أكدتا في بيان أصدرتاه أمس، بالاشتراك مع دول أخرى شاركت في إسناد هذه الضربات، أنّ قواتهما شنّت «جولة جديدة من الضربات المتكافئة والضرورية على 8 أهداف حوثية في اليمن».
وأوضح البيان أنّ هذه «الضربات الدقيقة» هدفت إلى تقويض «القدرات التي يستخدمها الحوثيون لتهديد التجارة الدولية وأرواح بحارة أبرياء».
وفي بيان منفصل، أوضحت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط «سنتكوم» أنّ «الأهداف شملت أنظمة صواريخ ومنصات لإطلاق الصواريخ، وأنظمة دفاع جوي ورادارات ومرافق لتخزين الأسلحة مدفونة بعمق تحت الأرض».
وأكّد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن لندن ستواصل الردّ على هجمات الحوثيين في البحر الأحمر في حال استمرّت.
وقال سوناك للبرلمان أمس بعد جولة ثانية من الضربات الأميركية والبريطانية على أهداف للحوثيين «نحن لا نسعى إلى المواجهة»، مضيفاً «لكن في حال الضرورة، لن تتردد المملكة المتحدة في الردّ في إطار الدفاع عن النفس، لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي ونسمح لهذه الهجمات بالمرور من دون رد».
وأعلن سوناك أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون سيزور منطقة البحر الأحمر «في الأيام المقبلة»، متعهداً بفرض عقوبات على الحوثيين، قائلاً «سنستخدم أكثر الوسائل فعالية المتاحة لنا لقطع الموارد المالية» عن الحوثيين.
وأضاف سوناك «نعتزم الإعلان عن عقوبات جديدة في الأيام المقبلة» بالتعاون مع الولايات المتحدة.
من جانبه، أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أن الضربات الجديدة تبعث «الرسالة الأكثر وضوحاً بأننا سنواصل إضعاف قدرة «الحوثيين» على تنفيذ هجمات».

الولايات المتّحدة
وبريطانيا
البحر الأحمر
اليمن
الحوثيين
آخر الأخبار
ملخص جايكو خلال عام 2023: قوى الابتكار وراء إعادة تشكيل سوق مركبات الطرق الوعرة
اقتصاد
ملخص جايكو خلال عام 2023: قوى الابتكار وراء إعادة تشكيل سوق مركبات الطرق الوعرة
19 يناير 2024
الاتحاد الأوروبي يعتزم تكثيف جهودة لمكافحة الاتجار بالبشر
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يعتزم تكثيف جهودة لمكافحة الاتجار بالبشر
25 يناير 2024
سلوفاكيا تؤكد لأوكرانيا دعمها لبرنامج مساعدات الاتحاد الأوروبي
الأخبار العالمية
سلوفاكيا تؤكد لأوكرانيا دعمها لبرنامج مساعدات الاتحاد الأوروبي
25 يناير 2024
راشد بن حميد يزور موقع بناء ملعب كأس العالم لكرة القدم الشاطئية
الرياضة
راشد بن حميد يزور موقع بناء ملعب كأس العالم لكرة القدم الشاطئية
اليوم 22:14
إيطاليا توافق على مشروع قانون بشأن اتفاق للهجرة مع ألبانيا
الأخبار العالمية
إيطاليا توافق على مشروع قانون بشأن اتفاق للهجرة مع ألبانيا
اليوم 22:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©