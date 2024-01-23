واشنطن تتعهد بتقديم تمويل إضافي لتعزيز أمن ساحل غرب أفريقيا

أبيدجان (وكالات)

تعهد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس، بتقديم تمويل إضافي قدره 45 مليون دولار للمساعدة في التصدي للصراعات وتحقيق الاستقرار في منطقة ساحل غرب أفريقيا، حيث تزايد انعدام الأمن المرتبط بهجمات الإرهابيين في السنوات القليلة الماضية.

وبلينكن في المحطة الثانية من جولته الأفريقية التي تشمل أربع دول وهي الرأس الأخضر وساحل العاج ونيجيريا وأنجولا في الفترة من 21 إلى 26 يناير.

وتستهدف الرحلة بحث الشراكات الأميركية الأفريقية في التجارة والمناخ والبنية التحتية والصحة والأمن وغيرها. وتأتي بعد قمة في واشنطن مع زعماء أفارقة عقدت في ديسمبر كانون الأول 2022.

ووصل بلينكن إلى أبيدجان، العاصمة المالية لساحل العاج، مساء أمس الأول والتقى بالرئيس الحسن واتارا صباح أمس، ثم أعلن عن التمويل الإضافي في مؤتمر صحفي مشترك.

وقال بلينكن: «أنفقنا وقتاً كثيراً في مناقشة التحديات الأمنية المشتركة، نقدر قيادة ساحل العاج في الحرب ضد التطرف والعنف».

وسيكمل هذا التمويل 300 مليون دولار استثمرتها الولايات المتحدة بالفعل في منطقة ساحل غرب أفريقيا على مدى العامين الماضيين.

وأضاف بلينكن «عززنا التدريب العسكري 15 مرة ونستثمر في الحماية المدنية في ساحل العاج».

وقال واتارا: إن الأمن في المنطقة ما زال يشكل تحدياً.