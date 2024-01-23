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مباحثات ليبية أممية للخروج من حالة الانسداد السياسي

عبدالله باتيلي
24 يناير 2024 01:04

حسن الورفلي (بنغازي)

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أكد الممثل الخاص للأمين العام، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، خلال لقائه، أمس، مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ضرورة الخروج من حالة الانسداد السياسي، وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية بالقضية الليبية.
وناقش المنفي وباتيلي، خلال لقائهما بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس، مستجدات وتطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، والدفع قدماً بالعملية السياسية للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.
وقال المكتب الإعلامي، إن باتيلي أكد خلال لقائه مع المنفي «ضرورة الخروج من حالة الانسداد السياسي، وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية بالقضية الليبية بالشراكة مع رئيس المجلس الرئاسي».
وأضاف أن باتيلي «أثنى على الدور المحوري للمنفي، وإصراره على ضرورة إجراء الانتخابات في أقرب الآجال، يشارك فيها كل الليبيين دون إقصاء لأي أحد»، مشيراً إلى أن المنفي أعرب من جهته عن امتنانه لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ودعمها المطلق لمتطلبات الشعب الليبي للمضي قدماً نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال.
ويأتي ذلك في إطار سلسلة الاجتماعات التي يجريها باتيلي مع مختلف الأطراف والجهات الليبية الفاعلة من أجل حشد الدعم للعملية السياسية التي تتطلع الأمم المتحدة إلى أن تُتوج بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.

ليبيا
عبد الله باتيلي
محمد المنفي
الأمم المتحدة
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