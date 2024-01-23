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بوتين والسيسي يشهدان انطلاق إنشاء وحدة كهرباء بمحطة الضبعة النووية

بوتين والسيسي يشهدان انطلاق إنشاء وحدة كهرباء بمحطة الضبعة النووية
24 يناير 2024 01:06

القاهرة (وكالات)

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شهد الرئيسان، المصري عبد الفتاح السيسي، والروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو، بدء صب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة للطاقة النووية. 
 ونقلت قناة «القاهرة» الإخبارية، أمس، عن السيسي قوله إن «إنشاء محطة الضبعة النووية في مصر حدث تاريخي لبلادنا وشعبنا»، مرحباً ببدء المرحلة الثانية الخاصة ببناء الوحدات الخاصة بمحطة الضبعة للطاقة النووية. 
وأضاف السيسي أن «مصر تولي اهتماماً كبيراً لمجالات الطاقة المختلفة لتعزيز النمو الاقتصادي»، مشيراً إلى أن «محطة الضبعة النووية تفتح صفحة جديدة للعلاقات بين مصر وروسيا». 
وأكد السيسي أن محطة الضبعة تمثل أهمية خاصة لمشاريع الطاقة بين مصر وروسيا، وقال: «نكتب اليوم تاريخاً جديداً من خلال تحقيق حلم المصريين بمحطة للطاقة النووية السلمية». من جانبه، أكد الرئيس بوتين أن محطة الضبعة النووية تمثل تتويجاً للتعاون بين مصر وروسيا، وسوف تساهم في تطوير الاقتصاد المصري، وتعزيز الصناعات الحديثة. 
وأضاف أن «التبادل التجاري مع مصر يشهد تطوراً كبيراً، ولدينا شراكة في مشروعات عديدة في مجالات الطاقة والزراعة»، مشيراً إلى أن محطة الضبعة النووية تعد أهم المشاريع بين مصر وروسيا، وستعزز مجال الطاقة. 
وأوضح بوتين أن «مصر تعد شريكاً استراتيجياً لروسيا، ونعمل على تعزيز العلاقات المشتركة»، متمنياً مشاركة مصر في أكثر من 200 فعالية ضمن مجموعة بريكس.

فلاديمير بوتين
عبدالفتاح السيسي
مصر
روسيا
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