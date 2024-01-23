إنقاذ طفل من غزة عانى جراء ورم في شبكية العين

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، التابعة لمجموعة «بيور هيلث»، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، نجاح مستشفى توام في علاج طفل من قطاع غزة يبلغ عمره ثلاث سنوات كان يعاني ورماً في شبكية العين، مما أنقذ بصره وحياته.

وخضع الطفل لخطة تقييم خاصة مع تدخلات مستهدفة بعد إجراء فحص طبي وتطبيق إجراءات تشخيص متقدمة.

وشمل ذلك فحص العين تحت التخدير باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ ومحيطه. وتعاونت فرق طب الأطفال المختصة بالأورام والعيون ضمن مستشفى توام بصورة وثيقة لمداواة الطفل بالعلاج الكيميائي النظامي ريثما يتم تطبيق العلاج النهائي للعين.

وضمن خطة شاملة لمتابعة الحالة، سيحتاج الطفل إلى فحوص منتظمة لتقييم شبكية عينه تحت التخدير الكلي. وعبر جلسات المتابعة ستتم مراقبة تقدم العلاج وتقييم مراحله ومدى حاجة الطفل المحتملة إلى العلاج الكيميائي النظامي وداخل العين.

وأشار سعيد جابر الكويتي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة «صحة»: «تطلبت الحالة رعاية طبية عاجلة، لا سيما بسبب صغر سن الطفل والخطر المحتمل الذي يشكله الورم واحتمالية انتشاره».

وبالرغم من ذلك، يمثّل نجاح العلاج المتطور لورم شبكية العين في مستشفى توام شهادة على التزام «بيور هيلث» و«صحة» بتوفير رعاية عالية المستوى تركز على تلبية احتياجات المريض ضمن مرافقها.