النازحون يفترشون الأرصفة والطرقات والمنازل المدمرة في رفح

غزة (الاتحاد)

تعيش آلاف العائلات الفلسطينية النازحة في مدينة رفح بقطاع غزة وضعاً مأساوياً غير مسبوق، إذ اضطرت إلى افتراش الطرقات والشوارع ونصب خيام فوق ركام المنازل المدمرة وسط افتقار لأدنى مقومات الحياة.

ومع استمرار الحرب، تفاقمت حالة النزوح القسري لآلاف الفلسطينيين من مختلف محافظات قطاع غزة تجاه الجنوب ووصلت أعداد النازحين إلى نحو مليوني شخص يرزحون تحت وطأة الفقر والجوع ومخاوف من انتشار الأوبئة والأمراض. ومدينة رفح الملاصقة للحدود المصرية تضم أكبر عدد من النازحين من شمال ووسط وجنوب القطاع ولم تعد لديهم خيارات سوى نصب الخيام فوق المنازل المقصوفة أو بنايات مدمرة جزئياً لتؤويهم.

ويأتي ذلك رغم خطورة العيش فوق حطام المنازل المهدمة جزئياً وكلياً نظراً لاستهدافها من قبل الطائرات الحربية مرات عدة ومخاوف من انهيار جدرانها وأسقفها على رؤوس العائلات النازحة. وهنالك ما يقارب من 1.4 مليون نازح وفقاً لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» يعيشون في 154 منشأة تابعة للوكالة في محافظات قطاع غزة.

وفي السياق، قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إن 6 نازحين فلسطينيين قتلوا عندما تعرض ملجأ تديره الأمم المتحدة للقصف أمس الأول في مدينة خان يونس.

وأضاف لازاريني في منشور على منصة «إكس» أمس، «الموظفون والمرضى والنازحون المذعورون محاصرون حالياً داخل المستشفيات القليلة المتبقية في خان يونس مع استمرار القتال العنيف».

وذكر أن 6 نازحين على الأقل قتلوا وأُصيب آخرون في الهجوم.

وتابع قائلاً «أدعو جميع الأطراف لاتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لتقليل حجم الأضرار وحماية المدنيين والمرافق الطبية والعاملين ومباني الأمم المتحدة وفقاً للقانون الدولي».