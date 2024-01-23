وزير الخارجية الإسباني يبدأ جولة شرق أوسطية لدفع جهود السلام

مدريد (وكالات)

أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية أن وزيرها خوسيه مانويل ألباريس بدأ أمس، جولة شرق أوسطية تشمل لبنان والعراق؛ بهدف تعزيز الجهود لتهدئة الصراع الإقليمي، والعمل من أجل تحقيق السلام والأمن في المنطقة.

وأضافت الوزارة في بيان أن «ألباريس سيعقد اجتماعات على أعلى المستويات في البلدين لبحث سبل تخفيض التصعيد الإقليمي، وتحقيق الاستقرار في المنطقة».

وأشارت إلى أن العاصمة اللبنانية بيروت ستكون المحطة الأولى لألباريس، إذ سيجتمع مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، وسيطلع على عمل القوات الإسبانية التي تعمل ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، وكذلك المنظمات غير الحكومية الإسبانية هناك. وأوضحت أن العاصمة بغداد ستكون المحطة الثانية، حيث سيجتمع مع الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد السوداني ونظيره العراقي فؤاد حسين، وسيلتقي بالسلطات العسكرية الإسبانية في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» وبعثة حلف شمال الأطلسي «الناتو» في العراق.

وذكرت الوزارة أن ألباريس سيؤكد في اجتماعاته ضرورة إطلاق مؤتمر دولي للسلام، وتطبيق حل الدولتين في أسرع وقت ممكن.