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السعودية تجدد المطالبة بوقف الحرب على غزة

مخيم مؤقت للنازحين في مدينة رفح (رويترز)
24 يناير 2024 01:06

الرياض (الاتحاد) 

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الإمارات تواصل حشد الجهود لبحث وقف إطلاق النار في غزة

جددت المملكة العربية السعودية، أمس، مطالبتها بوقف الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ 109 أيام. جاء ذلك في جلسة لمجلس الوزراء السعودي، الذي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس». 
وبحسب المصدر ذاته «ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، الثلاثاء، في الرياض». وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري في بيان، أن «المجلس تابع تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية والجهود الدولية المبذولة بشأنها». وجدد مجلس الوزراء «التأكيد على رفض المملكة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وضرورة وقف فوري لإطلاق النار».
 كما «شدد على ضرورة إدخال المساعدات ومنع التهجير القسري للسكان، لتهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام الدائم والمستدام». 

السعودية
غزة
فلسطين
إسرائيل
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