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مصر تحذر من استمرار الحرب في غزة واتساع دائرة الصراع

تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على خان يونس (أ ف ب)
24 يناير 2024 01:06

القاهرة (الاتحاد)

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حذرت مصر أمس، من مغبة استمرار الحرب في قطاع غزة واتساع دائرة الصراع والزج بالمنطقة في سيناريوهات لا يمكن التنبؤ بعواقبها. 
وذكرت الخارجية المصرية، في بيان، أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، وذلك خلال زيارة الأول الحالية إلى بروكسل على رأس وفد مصري في الاجتماع الـ 10 لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي. 
وأوضح البيان أن «التطورات الإقليمية، لا سيما الأوضاع في قطاع غزة، خيمت على المناقشات بين الجانبين، حيث استعرض شكري جهود مصر الحثيثة في حلحلة الأزمة الحالية التي يشهدها القطاع، وضمان الإدخال المستدام لأكبر قدر من المساعدات الإنسانية له للتخفيف من الأوضاع الإنسانية المتردية هناك». 
وأشار شكري في هذا السياق إلى المعوقات التي تفرضها إسرائيل على عملية إدخال المساعدات التي تعقد من الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة الذي أصبح أغلب سكانه من النازحين، مشدداً على حتمية إيجاد مسار سياسي لتسوية القضية الفلسطينية يقوم على حل الدولتين للوصول إلى حل شامل ومستدام لها، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

مصر
غزة
فلسطين
إسرائيل
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