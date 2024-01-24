العاصفة "جوسلين" تصل إلى بريطانيا وتخلف أضراراً

وصلت العاصفة "جوسلين" إلى بريطانيا، تصحبها رياح بسرعة 97 ميلا في الساعة، وقد خلفت المزيد من الفوضى والخسائر، والفيضانات. وأفادت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية، اليوم الأربعاء، بأن مكتب الأرصاد الجوية بالبلاد حذر من أن العاصفة "جوسلين" قد يكون لها تداعيات أكبر من التي خلفتها العاصفة السابقة "إيشا"، وقد تتسبب في حدوث مزيد من الاضطرابات والدمار، حيث أسفرت حتى الآن عن سقوط ما لا يقل عن أربعة قتلى.

وقال ستيف ولينجتون، كبير الخبراء لدى مكتب الأرصاد: "رغم أن هذا النظام سيكون أقل قوة مقارنة بالعاصفة إيشا، فمع استمرار وقوع الأضرار، من المحتمل أن نشهد المزيد من التأثيرات الناتجة عن العاصفة جوسلين".

وتم إصدار تحذيرين باللونين الأصفر والبرتقالي في أجزاء كبيرة من المملكة المتحدة، بالاضافة إلى تحذيرات باللون الأصفر بسقوط أمطار على أجزاء من غرب وجنوب اسكتلندا وشمال غرب إنجلترا. وجرى إلغاء الرحلات الجوية وتعليق رحلات القطارات صباح اليوم الاربعاء، كما طلب مشغلو الرحلات من الركاب التحقق من إلغاء أو تأخير الرحلات مسبقا. وفي الوقت نفسه، تضررت آلاف المنازل بانقطاع التيار الكهربائي، كما غمرت المياه أجزاء من مدينة يورك.