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منظمة الصحة العالمية تحذّر من عودة كبيرة للحصبة في أوروبا

شعار منظمة الصحة العالمية
24 يناير 2024 14:57

حذر الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، من أن عدد حالات الإصابة بالحصبة في أوروبا ارتفع بشكل كبير سنة 2023 عما كان عليه العام الفائت، داعياً إلى تكثيف جهود التلقيح.

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وأظهرت الإحصاءات التي نشرتها منظمة الصحة العالمية الثلاثاء أن 42200 سجلّت عام 2023 في 41 من 53 دولة عضو في المنطقة الممتدة إلى آسيا الوسطى، أي نحو 45 مرة أكثر من عام 2022 الذي أفيد عن تسجيل 941 إصابة خلاله.

ونقل بيان عن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية هانز كلوغه قوله إن الأمر "لم يقتصر على زيادة قدرها 30 ضعفاً في حالات الحصبة في المنطقة"، بل سجلت أيضاً "نحو 21 الف حالة دخول إلى المستشفى وخمس وفيات مرتبطة بالحصبة. وهذا أمر مثير للقلق".
ورأى أن "ثمة حاجة لجهود تطعيم عاجلة لوقف انتقال العدوى ومنع انتشارها".

 

المصدر: وكالات
الحصبة
منظمة الصحة العالمية
الصحة العالمية
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