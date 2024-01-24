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عشرات القتلى جراء انهيار منجم في مالي

عشرات القتلى جراء انهيار منجم في مالي
24 يناير 2024 17:22

قتل أكثر من 70 شخصا في انهيار منجم للذهب الجمعة في موقع للتنقيب عن الذهب في غرب مالي، بحسب ما أفاد مسؤول في مجموعة منقبين محليين ونائب محلي الأربعاء وكالة فرانس برس.
وقال عمر سيديبي أحد مسؤولي المنقبين عن الذهب في كانغابا، "بدأ الأمر بضجيج. بدأت الأرض تهتز. كان هناك أكثر من 200 منقب عن الذهب في الموقع. انتهت أعمال البحث الآن وعثرنا على 73 جثة". وأكد مسؤول محلي منتخب عدد الضحايا.
وذكرت وزارة المناجم في بيان نشرته الثلاثاء مقتل عدد من المنقبين، دون إعطاء أرقام دقيقة. وقدمت الحكومة "تعازيها الحارة للعائلات المكلومة والشعب المالي".
ودعا "المجتمعات التي تعيش قرب مواقع التعدين وعمال مناجم الذهب إلى احترام متطلبات السلامة بدقة والعمل فقط في المناطق المخصصة لاستخراج الذهب".
وتعد مالي من أفقر دول العالم، وهي من الدول الرائدة في انتاج الذهب في افريقيا.

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المصدر: آ ف ب
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