الخميس 25 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مقتل 25 شخصاً جراء حريق بمبنى في الصين

مقتل 25 شخصاً جراء حريق بمبنى في الصين
24 يناير 2024 18:05

ذكرت وسائل إعلام حكومية صينية مساء اليوم الأربعاء، أن 25 شخصا لقوا حتفهم في حريق نشب في مبنى، بإقليم "جيانجشي" شرق الصين. ونشب الحريق بعد ظهر اليوم في مدينة "شينيو" التي تقع على بعد حوالي 150 كيلومترا، جنوب غرب مدينة "نانتشانج" عاصمة الإقليم، حسب وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".
وأضاف التقرير أن الحريق نشب في متجر في مستوى الشارع، مشيرا إلى أنه بعد إطلاق جرس الإنذار، هرع 120 عامل إنقاذ إلى الموقع.

وبحلول مساء اليوم، ارتفع عدد الضحايا إلى 25، حسب سلطات مدينة "شينيو". وتابعت شينخوا أنه تم نقل المصابين، الذين لم يتم معرفة عددهم في بادئ الأمر، إلى المستشفى. ولم تتوافر المزيد من المعلومات في بادئ الأمر حول سبب الحريق.

أخبار ذات صلة
«ستونكس العالمية»: قوة البيانات التجاريّة في الصين تدعم أسعار النفط
الصين تستقبل الربيع في دبي
المصدر: د ب أ
الصين
حريق
آخر الأخبار
ملخص جايكو خلال عام 2023: قوى الابتكار وراء إعادة تشكيل سوق مركبات الطرق الوعرة
اقتصاد
ملخص جايكو خلال عام 2023: قوى الابتكار وراء إعادة تشكيل سوق مركبات الطرق الوعرة
19 يناير 2024
أولف كريسترسون، رئيس وزراء السويد
الأخبار العالمية
السويد مستعدة لبحث انضمامها للناتو مع المجر
اليوم 18:47
«فرنسا» وحارس ومنتخب مُغادر يسيطرون على جوائز كأس أفريقيا!
الرياضة
«فرنسا» وحارس ومنتخب مُغادر يسيطرون على جوائز كأس أفريقيا!
اليوم 18:32
حمدان سعيد: «دولية دبي» أفضل إعداد لتصفيات آسيا
الرياضة
حمدان سعيد: «دولية دبي» أفضل إعداد لتصفيات آسيا
اليوم 18:27
الممثل إليك بالدوين
الترفيه
بالدوين يقدم طلباً بشأن اتهامه بقتل مصورة أثناء تصوير فيلم
اليوم 18:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©